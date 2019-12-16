Москва, , 19:21 — REGNUM В Москве задержали еще одного подозреваемого по уголовному делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абулахмеда — врача московской клиники.

Задержанный — Алихан Оздоев. Он стал одиннадцатым в громком деле, пишет «Интерфакс». По данным агентства, задержание было произведено в ночь на 16 декабря. Мера пресечения в отношении Оздоева пока не избрана.

Всего, по данным источника, в деле по двум нападениям (в январе и ноябре 2019 года) на начальника ингушского Центра «Э» могут фигурировать до 30 участников ОПГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абулахмед были убиты 2 ноября 2019 года в Москве. В конце ноября были задержаны по подозрению в причастности к убийству четверо уроженцев Ингушетии, еще один — Курейш Картоев — арестован заочно. Он якобы скрывается от следствия за границей. Мотивом к убийству называют кровную месть.