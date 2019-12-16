16 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Из фокуса общественного внимание выпал тот факт, что закон о профилактике семейно-бытового насилия может быть использован не только в интересах «прогрессивного человечества», но и как инструмент давления на противников тех или иных правительственных новаций.

Игорь Свирин, , 20:41 — REGNUM У радетелей законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия (СБН) сегодня праздник. ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 90% жителей России придерживаются мнения, что домашнее насилие недопустимо. И, как может показаться на первый взгляд, дал в руки сторонникам профилактики насилия еще один аргумент в их пользу. Только если взглянуть на проблему под другим углом зрения, то может оказаться так, что в подобных исследованиях больше заинтересованы совсем другие участники процесса.

Пикет против закона о семейно-бытовом насилии © ИА Красная Весна

Безусловно, все подобного рода исследования в той или иной степени носят ангажированный характер, и опрос «Худой мир — или добрая ссора?» в этом ряду не исключение. Какое исследование ВЦИОМу заказали, такое он и провел, а как по мне, так в очередной раз продемонстрировал категорически низкий профессиональный уровень и чрезмерную материальную ангажированность.

Социологи ведущей российской исследовательской организации в области общественного мнения, как они о том без излишней скромности заявляют на своем сайте, в очередной раз «открыли Америку», удивительное же дело, что подавляющее большинство наших граждан не приемлют физическое насилие. А кроме того, демонстрируют вопиющее политическое неведение и правовую безграмотность, когда выступают за очередной закон о профилактике насилия. Хотя, может, и не стоит обвинять людей в том, что они не осведомлены о том, что истинная причина не в очередном законе, а в том, кто и как его применяет. Ведь благодаря неустанным заботам нашего правительства у них попросту не остается времени ни на что, кроме борьбы за существование.

Во всей истории примечательно другое, а именно то, как подобные топорные поделки «ведущих исследователей» тут же берутся на вооружение сторонниками вторжения в семью. И теперь, в особенности после саморазоблачений сенатора Мизулиной на расширенном заседании Бюро Всемирного русского народного собора, когда она заявила, что закон о профилактике насилия очень важен для «западных партнеров», а мы под санкциями.

15 декабря закончился срок, отпущенный председателем Совфеда Валентиной Матвиенко на общественное обсуждение законопроекта, а точнее, некоего опубликованного на сайте СФ документа, с предложением считать его законопроектом. Теперь парламентская комиссия вроде как обобщает полученные замечания и предложения и вот-вот внесет его в Госдуму. И надо же, по счастливому стечению обстоятельств, именно сегодня, 16 декабря, выходит опрос ВЦИОМ, а в нём подавляющее большинство жителей нашей страны буквально требуют принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Удивительно, как вовремя, не правда ли?

Ввиду того, что НКО очень хотят за счет бюджета «профилактировать» семьи, ревнители гендера и ЛГБТ видят в его принятии шаг на пути к ратификации Стамбульской конвенции, у парламентариев так и вовсе санкции и западные партнеры. Взывать к этим группам ввиду их очевидной ангажированности считаю делом зряшным. Также не буду никого бездоказательно обвинять, напомню лишь, что Евросоюзом выделено 500 млн евро на продвижение СБН, кто-то ведь эти деньги получил и осваивает?

Дорогие читатели, положа руку на сердце, сами себе ответьте, ну разве вы согласитесь с тем, что в вашу личную жизнь на основании таких умозрительных субстанций, как «психологическое и экономическое насилие», будет вторгаться неограниченный круг лиц?

Если у вас будет время подумать и разобраться в том, что существующее законодательство достаточно для предотвращения насилия над слабыми, а проблема заключается в том, что, во-первых, его не хотят исполнять, во-вторых, нормативная база до того запутана, что исполнять до крайности сложно. А в-третьих, и это самое главное, многие преступления на бытовой почве можно было бы предотвратить, если бы не наша с вами душевная черствость и безразличие к окружающим.

На минувшей неделе в Москве была убита сожителем молодая девушка, как выяснили журналисты, их соседка не раз слышала скандалы, в том числе и в ночь убийства. Вот если бы она всего лишь сняла трубку и вызвала полицию, ведь трагедию можно было предотвратить. А следовательно, каким законом можно изменить отношение к окружающим этой конкретной соседки?

Понятно ликование всех этих блогеров и либеральных СМИ, под сурдинку продемонстрированного опросом ВЦИОМа социально-политического невежества, хотя на мой взгляд, он в первую очередь демонстрирует сохраняющуюся ни смотря ни на что человечность в людях, получить еще один инструмент давления на власть. Не удивлюсь и тому, если так кстати появившимся исследованиям воспользуются коллаборационисты из высоких кабинетов, госпожу Мизулину, что называется, «за язык» никто не тянул.

Так ведь и это не всё. Вся эта катавасия вокруг закона о профилактике семейно-бытового насилия заслонила еще один, крайне важный уже политический аспект проблемы. Очевидно, что при соответствующих обстоятельства СБН становится очень эффективным механизмом влияния на непокорных. Посудите сами, жизненный уровень катастрофически падает, такие социальные завоевания, как медицина, образование и прочее становятся для подавляющего большинства почти недоступными, для молодежи стремительно сокращаются карьерные перспективы и прочая, и прочая.

В свете вышесказанного возникает вопрос. А не получится ли так, что при определенных критических обстоятельствах СБН станет тем инструментом, с помощью которого можно будет еще какое-то время держать народ в узде? Ведь семья это, пожалуй, единственное, что остается у человека.