Челябинск, , 19:17 — REGNUM Запах гари в Челябинске вызван работой промышленных предприятий, которые функционируют на угле, и пожарами на Коркинском разрезе. Свою лепту вносят и автомобилисты, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

Все эти факторы вместе и приводят к туману и к запаху гари. Ситуацию усугубляет маловетренная погода. В воздухе накапливаются вредные вещества, которые практически не рассеиваются.

В министерстве добавили, что период неблагоприятных метеоусловий был объявлен с 13 декабря. За это время жалобы на гарь поступили от жителей Копейска и Челябинска.

Как сообщало ИА REGNUM, местные жители снова жалуются на туман и неприятный запах. Добавим, неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов погодные условия граждане ощущают на себе регулярно.

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