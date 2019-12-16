Токио, , 19:12 — REGNUM Поклонники Street Fighter увидят в новой игре знакомого бойца и босса, который получит обновлённую внешность. Об этом 16 декабря сообщил портал PC Gamer.

Во время проведения соревнований за кубок Capcom было объявлено, что в Street Fighter 5: Champion Edition появится Сет — генно-модифицированный злодей. Автор статьи отмечает, что новый боец выглядит как «доктор Манхэттен на стероидах». Одной из особенностью нового бойца станет то, что он сможет переключаться между мужской и женской внешностью, поскольку у него нет пола.

Напомним, Сет хорошо знаком фанатам игровой серии по сюжету Street Fighter IV. Его особым умением является возможность копировать техники других бойцов. Релиз игры Street Fighter 5: Champion Edition запланирован на 14 февраля 2020 года.

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