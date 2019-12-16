Сеул, , 18:55 — REGNUM Новая игра компании PUBG Corp Prologue не будет сиквелом популярной королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds, и даже не будет шутером (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия). Об этом 16 декабря сообщил журнал PC Gamer со ссылкой на геймдизайнера Брендана Грина.

В новом интервью разработчик пояснил, что Prologue станет результатом экспериментов студии в направлениях освоения новых технологий и реализации более крупных игровых проектов.

«Мы создали студию и основали ее с целью экспериментировать с новыми технологиями. Теперь мы делаем первый шаг к созданию новых технологий, и Prologue — это первый шаг в новый мир для нас», — сказал Грин, добавив, что он хотел получить шанс предложить геймерам нечто новое «в глобальном масштабе».

Свой новый проект компания PUBG Corp анонсировала во время церемонии вручения премии The Game Awards 2019. Ранее Брендан Грин сообщил, что территория мира новой игры будет простираться на «сотни километров».

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