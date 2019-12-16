Вильнюс, , 18:49 — REGNUM Порядка 20% всего оборота табачных изделий в Литве являются контрабандой, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen, которая ежегодно проводит так называемый анализ пустых пачек — когда исследуется соотношение выброшенных в уличные урны пустых пачек и проверяются происхождение их акцизных марок.

Лидером остаётся приграничным с Белоруссией Шальчининкайский район, Вильнюсский район и сам Вильнюс. Значительное количество контрабанды фиксируется и у приграничья с Калининградской областью. Исследователи отмечают, что за год этот показатель вырос на 2%, однако по сравнению с более долгосрочным периодом, пять и десять лет назад, ситуация улучшается. Тогда каждая третья сигарета, выкуренная в Литве, была контрабандной.