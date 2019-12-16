Москва, , 18:35 — REGNUM Мужчина, которого признали виновным в гибели актрисы Марины Голуб, вышел на свободу. Об этом в интервью «Экспресс-газете» заявила дочь погибшей, Анастасия Голуб.

«[После смерти Марины Голуб] состоялся суд над человеком, который её погубил. Он был пьян, его посадили. Но уже вышел, живет… Он и чужие, и свою жизнь сломал, выкинул те годы, которые в тюрьме провёл», — сказала Голуб.

По словам Голуб-младшей, она до сих пор просыпается ночью из-за кошмаров после случая со смертью своей матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2013 года суд признал Алексея Русакова виновным в ДТП, в котором погибла Марина Голуб и водитель, который её подвозил. Мужчина был приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Некоторые СМИ также сообщили о том, что за время заключения Русаков успел обзавестись семьёй и женился на девушке по имени Виктория Клюкина.