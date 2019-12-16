Калуга, , 18:50 — REGNUM Туристический форум «Калуга гостеприимная», в рамках которого пройдёт сессия по развитию промышленного туризма в Калужской области, состоится 17 декабря на территории калужской швейной фабрики «Мануфактуры Боско», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве по развитию туризма.

Туристический форум «Калуга гостеприимная» состоится на территории калужской швейной фабрики «Мануфактуры Боско» Sdelanounas.ru

В пленарном заседании «Развитие промышленного туризма в Калужской области. Новый формат» примут участие ведущие специалисты сферы регионального туризма. В рамках работы сессии состоится обмен опытом с коллегами из Тульской, Смоленской, Московской и Рязанской областей. На заседании выступят представители калужских производств, открытых для туристических групп.

«У нас большие перспективы для развития в регионе промышленного туризма. Нелегкая задача, но всё больше предприятий заинтересованы: ведь это отличный инструмент не только для профориентации подрастающего поколения, но и для продвижения марки и товаров», — сказала генеральный директор областного Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.

Форум «Калуга гостеприимная» организует городская управа Калуги и региональное министерство экономического развития. Он приурочен к подготовке празднования 650-летия основания города Калуги в 2021 году. В Калужской области открыто более 300 производств — от фармакологии до автомобилестроения. Многие из них позиционируют «открытость» одним из главных принципов работы, что формирует большой потенциал для развития промышленного туризма в регионе. На данный момент экскурсии по производству предоставляют 18 компаний: это и крупные иностранные заводы, и малые предприятия, традиционные фабрики и современные высокотехнологичные хозяйства.

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