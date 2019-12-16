Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM В Екатеринбурге коллекторы атаковали звонками реанимацию одной из больниц. Причиной стал долг медсестры, пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, речь идёт о больнице №23. Медсестра задолжала по микрозаймам. Долг в итоге она уплатила. Но из-за просрочки долг был продан коллекторам, которые теперь пытаются его взыскать.

Звонит в основном один гражданин. В телефонном разговоре с зав. отделением он угрожает добраться до его ребёнка. Юристы больницы сейчас готовят заявление в полицию.