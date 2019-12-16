Минск, , 18:26 — REGNUM Сторонники и противники углубления экономической интеграции с Россией намерены провести 20 декабря в Минске свои акции. Сторонники интеграции намерены провести легальную акцию — с санкции властей, а прозападная русофобская оппозиция намерена действовать, как и в прошлый раз — поставить власти перед фактом.

Предыдущее выступление оппозиции состоялось во время прошлых выходных: в субботу 7 декабря они собрали на Октябрьской площади в Минске около полутысячи противников углубления экономической интеграции Белоруссии и России, а в воскресенье 8 декабря — почти в полтора раза больше. Милиция не препятствовала их сбору, митинги и шествия по центру Минска не разгонялись, и это сильно удивило минчан.

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Лидер уличных антироссийских выступлений Павел Северинец объявил 8 декабря дату следующего сбора — 20 декабря: именно в этот день Александр Лукашенко и Владимир Путин снова встретятся, чтобы продолжить обсуждение пакетного соглашения об углублении экономической интеграции.

Однако прозападную оппозицию в Белоруссии не устраивает любая интеграция с Россией. Русофобские, откровенно экстремистские и оскорбительные надписи на плакатах во время уличных мероприятий 7−8 декабря об этом наглядно свидетельствовали. Демонстративное уничтожение портретов президента России, скандирование соответствующих лозунгов и призывов развеяло последние сомнения.

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На встрече с прессой сегодня, 16 декабря, Северинец сообщил: акция 20 декабря состоится. Участие в ней примут полтора десятка партий и организаций.

Сторонники объединения с Россией в лице лево-патриотических организаций («Отечество» и других), возмутившись открытой демонстрацией «фашизма» 7−8 декабря, решили 20 декабря провести свою уличную акцию. Так как по новым правилам санкцию властей на проведение массового публичного мероприятия (к таковым относится даже пикет из трёх человек) надо получать за две недели до даты проведения, то свою заявку они подали прямо в президентскую администрацию.

По словам одного из заявителей акции в поддержку союзной интеграции Валерия Драко, расчёт был на то, что в президентской администрации лучше поймут специфику ситуации и не откажут по формальным основаниям. Заявка была подана на прошлой неделе, однако до сих пор главное идеологическое управление АП молчит.

Любопытно и то, что местом проведения акции в поддержку объединения с Россией указана та же Октябрьская площадь, на которой намерены собраться Северинец сотоварищи. Однако самое любопытное может произойти 20 декабря.