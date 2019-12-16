Москва, , 18:22 — REGNUM В России за период 2019—2020 год проходит кампания по пересмотру статуса инвалидности у граждан России на основании решений Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России в соответствии с ведомственным приказом Минтруда России №1024. Общественность забила тревогу, ожидая массовых необъективных решений МСЭ.

Основанием для опасений у критиков инициативы Минтруда служит бюджет Пенсионного фонда на 2019−2020 годы. В частности, они ссылаются на пояснительную записку, в которой сообщается, что в 2019 году среди инвалидов ежемесячные выплаты получат 11,6 млн человек, а в 2020 году — 11,4 млн, в 2021 году — 11,3 млн.

Таким образом, ожидается общее сокращение на 300 тыс. человек.

В настоящее время значительное число семей с инвалидами уже оспаривают решения комиссий МСЭ: по их мнению, необъективные решения о снятии инвалидности с целью экономии на социальной помощи является системной и намеренной политикой государства.

При этом попытки оспорить решения экспертов в частном порядке оказываются в принципе бесполезны — пострадавшие указывают, что чиновники перенаправляют жалобы обратно в Бюро МСЭ, представители которого сами же и проводят указанные комиссии. В связи с этим инициативная группа запустила петицию на сайте Charge.org, которую в настоящий момент поддержали более 3200 человек. Кроме того, матери обратились за помощью к заслуженному юристу России, профессору Ивану Соловьеву, который попросил вмешаться в ситуацию генерального прокурора России Юрия Чайку.

«Массовое «оздоровление» населения, которое сегодня пропагандирует Минтруд России, началось в один момент с 2018 года, когда вступили в действие поправки в ведомственный приказ Минтруда России №1024. Теперь только за 2019−2020 годы запланировано снять инвалидность у 300 000 человек, включая детей!» — говорится в обращении инициативной группы матерей инвалидов.

По словам пострадавших, лишение статуса инвалида дети с тяжелыми диагнозами и заболеваниями уже приняло массовый характер. При этом часто страдают семьи с матерями-одиночками, которые не могут работать из-за ухода за детьми. В результате решений комиссий СМЭ они лишаются своего основного материального обеспечения — пенсии на ребенка и других мер социальной защиты.

В своих обращениях матери также указывают на то, что комиссии систематически отказываются предоставлять видеозаписи с заседаний комиссий со ссылкой на «технические проблемы».

В обращении к генеральному прокурору Юрию Чайке юрист Иван Соловьев отметил, что существующее законодательство, предусматривающее наказания на ошибки при назначении инвалидности, часто не выполняется, несмотря на то, что подобные решения часто носят намеренный характер и приводят к серьёзным последствиям для семей в частности и авторитета государства в целом.

Действующий порядок признания инвалидности в соответствии с ведомственным приказом Минтруда России №1024 фактически предполагает, что статус инвалида оказывается в прямой зависимости от порядочности и профессионализма специалистов МСЭ, отметил он.

«Такой порядок является одним из наиболее неудачных в новейшей российской истории. Он порождает чудовищную несправедливость и, как следствие, приводит к росту социальной напряжённости в обществе», — подчеркнул юрист в своём обращении.

Соловьев попросил Чайку провести проверку целевого расходования бюджетных средств, выделенных на установление камер видеонаблюдения в помещениях Бюро МСЭ, а также выполнения в этих органах приказа Минтруда от 11 октября 2012 г. №310н «Об утверждении порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.