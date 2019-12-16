Москва, , 18:21 — REGNUM Защита условно осуждённого за призыв к экстремизму студента ВШЭ Егора Жукова не согласна с приговором и обжаловала его, сообщает 16 декабря РИА Новости.

«Я подал жалобу на приговор, прошу его отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием состава преступления», — сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Срок рассмотрения жалобы пока не установлен. В связи с новогодними праздниками, заседание могут перенести на январь, считает адвокат.

Ранее суд установил вину Жукова в публичных призывах к экстремизму. В своих видеороликах на YouTube молодой человек комментировал несогласованные в митинги, проходившие в Москве 27 июля и 3 августа, и высказывал недовольство действующей властью. Отдельные цитаты из видео следствие расценило как призыв к экстремизму.

Приговор Жукову был вынесен 6 декабря. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно, а также лишили прав «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», сроком на два года.