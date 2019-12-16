Портленд, США, , 18:20 — REGNUM В сеть выложили скриншоты из демоверсии ремейка популярной хоррор-игры System Shock, которая разрабатывается на базе движка (базовая программа игры) Unreal Engine 4. Они были опубликованы 16 декабря на портале DSOGaming.

Сама демоверсия была выложена в Steam студией Night Dive 13 декабря 2019 года, однако разработчики удалили её через 48 часов после публикации. Редакция издания в итоге решила выложить качественные скриншоты, сделанные на ПК, оборудованном мощнейшей на сегодня видеокартой NVIDIA RTX 2080Ti.

Первоначально Night Dive хотела выпустить System Shock Remake ещё во втором квартале 2018 года. Однако впоследствии разработчики решили перенести релиз на 2020 год. Согласно их заявлениям, игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, Mac и ПК.

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