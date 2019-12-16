Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM В Екатеринбурге задержан фальшивый начальник ОБЭП. Его поймали в местном стриптиз-клубе, сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Житель Екатеринбурга 1977 года рождения представлялся подполковником, начальником ОБЭП. 22 ноября администратор клуба заявила полицейским о том, что этот человек вымогает у неё 100 тыс. рублей, а взамен обещает прекратить проверки в отношении неё. При этом ранее она уже отдала ему 30 тыс. рублей за помощь с устройством ребёнка в детсад и 160 тыс. рублей за содействие с получением квартиры с большой скидкой. Но во всех этих случаях он не выполнил своих обязательств.

Наконец, мошенник был задержан. Оказалось, что он уже неоднократно судим. Более того, в 2019 году рецидивист был осуждён всего на два года условно. Теперь ему грозит реальный срок.