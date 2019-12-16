Москва, , 18:13 — REGNUM Мероприятия по эвакуации учащихся школ Москвы из-за ложных сообщений о взрывах не влияют на успеваемость, сообщили 16 декабря в департаменте образования и науки столицы в комментарии ИА REGNUM.

«Мероприятия по эвакуации не влияют на успеваемость детей и сроки прохождения учебных программ. Благодаря проекту «Московская электронная школа» ученики имеют возможность изучать материал в рамках образовательной программы, находясь вне стен школы», — рассказали в департаменте.

В мэрии также отметили работу крупных образовательных комплексов, где при эвакуации школьников из одного корпуса, имеется возможность продолжить занятия в другом. А после обследования помещений ученики возвращаются на занятия в свои классы.

В департаменте обратили внимание, что эвакуация в момент ЧС проводится в соответствии с требованиями пожарной безопасности.