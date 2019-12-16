Донецк, , 18:12 — REGNUM Журналистов, погибших в ходе военного конфликта в Донбассе, посмертно наградил знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба главы ДНР.

Церемония вручения наград состоялась 16 декабря. Знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени были награждены посмертно журналисты, погибшие во время исполнения профессионального долга при ведении военной хроники жизни Донбасса. Посмертные награды были вручены главой ДНР Пушилиным коллегам погибших журналистов России и ДНР.

К посмертным наградам были представлены специальный корреспондент Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин, оператор Анатолий Клян, журналист и военнослужащий армии Донецкой Народной Республики Всеволод Петровский.

Глава ДНР отметил, что правда иногда даётся дорогой ценой, но Донбасс никогда не забудет тех, кто своими поступками, выполняя свои профессиональные обязанности, делал всё возможное для того, чтобы военный конфликт в Донбассе не был освещён однобоко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске в ЛНР блока марок, посвящённых памяти погибших журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших при миномётном обстреле посёлка Металлист под Луганском.

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