Ульяновск, , 18:00 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 16 декабря, начнёт курсировать ночной автобус. Он свяжет между собой отдалённые микрорайоны, сообщает администрация областного центра.

На период новогодних и рождественских праздников для транспортного обслуживания жителей запускается дополнительный маршрут — ночной рейс маршрута № 28. Он свяжет самые отдаленные части города — Дальнее Засвияжье и Новый город: его начальной точкой станет проспект Созидателей, конечной — аквапарк. Автобус отправится в 21:50, вернётся в 00:30.

В мэрии отмечают, что по результатам тестового периода будет рассмотрен вопрос о сохранении данного рейса на постоянной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках новогодних и рождественских каникул запланировано более 1500 мероприятий. Предварительно в них примут участие 55 тыс. человек. Основными площадками станут площади Соборная, Ленина и 50-летия Победы, открытые площадки во всех районах города, а также парки и скверы.

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