Вашингтон, , 17:46 — REGNUM В сети получило популярность видео бывшего инженера NASA и видеоблогера Марка Робера, в котором он продемонстрировал новую версию своей «бомбы для воров». Ролик был опубликован 15 декабря на его YouTube-канале.

Его «бомба» предназначена для тех недобросовестных людей, которые воруют посылки и различные коробки с ценностями с крылец домов жителей «одноэтажной Америки». В заманчивой коробке содержится устройство с четырьмя смартфонами, динамиком и распрыскивателями жидкости с резким неприятным запахом.

Оно срабатывает, когда злоумышленник пытается открыть коробку. При этом инженер получает видео со смартфонов. В новом проекте Робера принял участие известный актёр Маколей Калкин. С момента публикации ролик набрал уже более 7,6 млн просмотров.

Ранее Марк Робер создал аналогичную «бомбу», которая покрывала злоумышлеников блёстками. Он решил сконструировать подобное устройство после того, как адресованную ему посылку украли прямо с крыльца его дома. Первое видео набрало больше 77,3 млн просмотров.

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