Москва, , 17:35 — REGNUM Скандально известная телеведущая Ксения Собчак решила вновь напомнить о себе, опубликовав на своей странице в Instagram фото с крупными серьгами в виде икон с образом Иисуса Христа.

При этом Собчак пристроила себе на голову шапку с вышитым двуглавым орлом. Всё вышеописанное обильно сдобрено стразами.

«Воскресно-имперское», — подписала это фото Собчак.

Стоит отметить, что граждане, по различным причинам посещающие страницу Собчак в соцсетях, щедро наградили её хозяйку разнообразными отзывами, от ироничных и возмущённых до восхищённых и умильных.

Как сообщало ИА REGNUM, скандалы и эпатаж являются самым простым и незамысловатым способом напомнить публике о своём существовании. Как правило, к таким мерам поддержания популярности прибегают деятели сферы шоу-бизнеса.

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