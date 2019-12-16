Сомертон , , 17:35 — REGNUM Девятая женитьба жителя города Сомертон (Великобритания) Рона Шеппарда не состоится, пишет The Sun.

Британец внезапно передумал жениться в девятый раз. Он понял, что «по-настоящему» не любит свою невесту, с которой познакомился по интернету и ещё не виделся: встреча должна была состояться 13 декабря. Ему не понравилось, что невеста оказывает на него давление.

По данным издания, он начал практиковать женитьбы с 1966 г., причём в предыдущий раз он вступил в брак в 2004 г. и с восьмой женой развёлся спустя 12 лет.

Отмечается, что у Шеппарда восемь детей. Теперь британец намерен поделиться опытом с другими и написать книгу об отношениях.