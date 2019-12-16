Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга стартовало обсуждение о месте строительства новой мечети. Об этом заявил глава района Роман Кравченко в Facebook.

По словам Кравченко, мусульманская община попросила его возвести мечеть на Эльмаше или Уралмаше. Сейчас же мусульманам приходится ездить в Верхнюю Пышму для религиозных целей.

«Я понимаю и поддерживаю их желание», — написал чиновник.

Уже намечены два перспективных участка для строительства объекта. Создана инициативная группа, которая проработает данные варианты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали строительство мечети на Сортировке. Объект возведут к концу января 2020 года.

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