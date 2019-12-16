Москва, , 17:20 — REGNUM Большой разрыв в доли расходов на еду от объёма доходов в зависимости от региона России является упущением федеральной власти страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла третье место среди регионов РФ по наименьшей доле расходов населения на продукты питания из общего объема доходов. В частности, в столице жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%.

«Всё надо оценивать в сравнении. Если в одном регионе жители тратят 24−25% то в другом 40−50% своих доходов на еду это неправильно. Это свидетельствует о крайне неравномерном развитии регионов. Здесь надо говорить о серьёзнейших упущениях федеральной власти», — заявил депутат.

По его словам, различия в уровне жизни в столице и других регионах приводят к тому, что всё больше жителей страны переезжают в Москву. Это в конечном итоге ведёт к перенаселённости города.

«Москва перенаселена, а регионы у нас… Мы самая ненаселенная страна в мире. Якутия по территории равна Индии, но в Индии миллиард населения, а в Якутии — миллион. Это ненормально, когда все люди стремятся в одну точку. Рано или поздно в этой точке произойдёт перегруз», — сказал Ступин.

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