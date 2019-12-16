Симферополь, , 17:13 — REGNUM В ближайшие два года в Симферополе отремонтируют более двух десятков улиц города. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В 2020 году в Симферополе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано более двух десятков улиц города. Более того, в 2021 году в рамках той же программы планируется ремонт ещё ряда улиц», — отметил Аксёнов.

По его словам, работа будет проводиться как в рамках капитального ремонта с установкой освещения и прокладкой инженерных сетей, так и ремонта отдельных участков дорог, в зависимости от необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе пообещали увеличить штат дворников почти на 300 человек. На эти цели из республиканского бюджета потратят порядка 147 миллионов рублей. Также местные власти собираются приобрести новую коммунальную технику.

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