Москва, 17 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг. 17 декабря: в 1941 году начался второй штурм Севастополя. В 1942 году красноармейцы освободили венгерские города Путнок и Пасто.
Основной удар по Севастополю гитлеровцы наносили через Мекензиевы горы по направлению к Севастопольской бухте. Немецкая армия почти вдвое превосходила защитников Севастополя по численности и огневой мощи.
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