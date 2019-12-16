Махачкала, , 18:39 — REGNUM Дагестанские врачи продолжают бить тревогу в связи с тем, что заболевших корью в регионе становится всё больше. С начала 2019 года зарегистрировано более 750 случаев — это в три раза больше, чем в прошлом году, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Показатель заболеваемости корью в этом году стал рекордным для Дагестана. Большинство подхвативших вирус — дети до 18 лет. Главная причина роста заболеваемости, по данным ведомства, — участившаяся практика отказа от вакцинации.

«К антипрививочной кампании, игнорируя советы врачей, присоединяется всё больше родителей. <…> В статистике прослеживается четкая закономерность: чем больше отказов от вакцин, тем ближе цифры к эпидемии», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, если в 2016 году в Дагестане было зарегистрировано лишь три случая заболевания корью, то в 2017 году это число возросло почти до 100, а в 2018 году — до 280.

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