Москва, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал новый закон об административных штрафах за недостаточную антитеррористическую защищённость объектов. Документ 16 декабря был опубликован на официальном сайте правовой информации.

В частности, закон устанавливает наказания за нарушения требований антитеррористической защищенности или препятствование деятельности сотрудников, ответственных за таковую безопасность.

Нарушение обернётся для физических лиц денежным штрафом от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 30 до 50 тыс. рублей или подвергнуты дисквалификации на срок от полугода до трех лет.

Юридические лица за аналогичные нарушения заплатят штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

Похожее наказание будет предусмотрено за нарушение норм защищенности религиозных объектов.

Соответствующие изменения будут внесены в кодекс РФ об административных правонарушениях.

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