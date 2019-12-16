Нарьян-Мар, , 16:52 — REGNUM 31 декабря для жителей Ненецкого АО станет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Александр Цыбульский.

«Можно было бы устроить опрос по поводу идеи переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря. Но что-то мне подсказывает, что результат его предсказуем. Только что подписал распоряжение с рекомендацией работодателям НАО — перенести выходной на 31 декабря», — написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Добавим, что распоряжение касается подведомственных правительству региона структур. Выходной будет перенесен с субботы, 28 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму уже внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря. Согласно проведенному опросу, подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобряют и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота).