Нарьян-Мар, 16 декабря 2019, 16:52 — REGNUM 31 декабря для жителей Ненецкого АО станет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава округа Александр Цыбульский.
Добавим, что распоряжение касается подведомственных правительству региона структур. Выходной будет перенесен с субботы, 28 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму уже внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря. Согласно проведенному опросу, подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобряют и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота).