Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, который сбежал прямо из зала суда после того, как ему была пересмотрена на более строгую мера наказания. Об этом сообщает 16 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Побег из зала суда Шавкат Султанов совершил 9 декабря. В тот день мужчине, осужденному за три карижи, была пересмотрена мера наказания — вместо отбывания четырёх лет в колонии-поселении, он должен был быть помещён в колонию общего режима.

Преступнику удалось скрываться от сотрудников ФСИН три дня, в итоге, как сообщает издание «Фонтанка», 12 декабря он был обнаружен к квартире своей знакомой в Девяткино (Ленобласть).

«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шавката Султанова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

До 12 февраля 2020 года он будет находиться в СИЗО. Согласно статье Уголовного кодекса, мужчине за побег грозит наказание в виде принудительных работ до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок.