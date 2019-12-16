Симферополь, , 16:50 — REGNUM В Республике Крым сохраняются тенденции к обострению террористических угроз. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РК.

«Ситуация в регионе остается стабильной, террористических актов благодаря взаимодействию всех правоохранительных структур не допущено. Существенных изменений оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму за прошедший год не произошло, однако потенциальные тенденции к обострению сохраняются», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что у республики есть достаточно возможностей для сдерживания угроз, исходящих от украинских радикалов.

Об этом: У Крыма достаточно сил для сдерживания украинских радикалов — Аксёнов