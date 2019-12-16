Симферополь, 16 декабря 2019, 16:50 — REGNUM В Республике Крым сохраняются тенденции к обострению террористических угроз. Об этом на своей странице в Facebook 16 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что у республики есть достаточно возможностей для сдерживания угроз, исходящих от украинских радикалов.
Об этом: У Крыма достаточно сил для сдерживания украинских радикалов — Аксёнов