Брянск, , 16:49 — REGNUM Традиционный новогодний Губернаторский вечер впервые пройдёт в обновлённом ДК БМЗ в Брянске, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства региона. Дворец культуры примет гостей главы региона 27 декабря.

Из областного бюджета на капитальный ремонт ДК в 2018 — 2019 годах выделено около 194 млн рублей. В самом вместительном зрительном зале Брянска (более 800 мест) установили новые кресла, закупили световое и звуковое оборудование. При ремонте максимально сохранили элементы декоративно-художественной отделки, учли современные противопожарные и антитеррористические требования, обеспечили доступную среду для инвалидов. Проект капремонта реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда», который является частью национального проекта «Культура».

Здание ДК БМЗ — одно из старейших учреждений культуры региона, построено в 1929 году, его капитальный ремонт был начат в 2018 году.