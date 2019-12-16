Бишкек, , 16:47 — REGNUM Руководство столицы Киргизии обращается к жителям и гостям города с просьбой не воровать канализационные люки и решетки с ливневок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека сегодня, 16 декабря.

В администрации города отмечают, что только за последний год в Бишкеке было украдено не менее 800 люков и решеток ливневой канализации. При этом их воруют не только в отдаленных жилмассивах, но даже на центральных улицах.

В мэрии отмечают, что если раньше китайская корпорация «China Road and Bridge Corporation», выигравшая тендер на ремонт и модернизацию столичных дорог, повторно устанавливала канализационные люки и решетки, то теперь все затраты по их замене будут ложиться на городской бюджет.

«Управление капитального строительства мэрии неоднократно обращалось в органы внутренних дел, районные администрации и органы местного самоуправления, но до сих пор ни один люк и ни одна решетка не обнаружены, а укравшие их преступники не найдены», — подчеркивают в столичном муниципалитете.