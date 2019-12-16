Орск, Оренбургская область, , 17:28 — REGNUM В Орске Оренбургской области объявили зону ЧС из-за обрушения потолка на втором этаже многоквартирного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Напомним, утром 16 декабря в квартире дома, 54 по ул. Чекасина в Орске произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 12 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Принято решение об инструментальном обследовании здания. На это время жителям аварийного дома предоставят временное жилье.

Границы здания и его придомовая территория объявлены зоной ЧС локального характера.

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