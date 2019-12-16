Москва, , 16:37 — REGNUM Лицам, которые перенесли инфаркт миокарда и инсульт, будут предоставлять лекарственные средства на бесплатной основе. Об этом в ходе заседания Совета законодателей заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По её словам, бесплатное медикаментозное обеспечение будет предусмотрено для больных, перенёсших острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах.

Помимо этого, Скворцова рассказала, что данная система начнёт действовать с 2020 года. Бесплатное обеспечение лекарствами продолжится в течение двух лет с момента выявления соответствующего заболевания.