Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM В 17-м Арбитражном апелляционном суде (Пермь) удалось отстоять право на использование изображение памятника, посвящённого отцам-основателям Екатеринбурга. Об этом сообщает «Новый день».

Было доказано, что скульптор Петр Чусовитин не был единоличным автором памятника Татищеву и Де Генину — существовал авторский коллектив архитекторов с совместным исключительным правом. Поэтому Чусовитин не имел права заключать сделки с Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), которая и посчитала незаконным использование фото памятника в путеводителе, решили в суде.

Договор скульптора с организацией признан недействительным.

Также было установлено, что памятник является не только произведением изобразительного искусства, но и произведением архитектуры. Это значит, что дозволяется его свободное фотографирование и использование снимков в СМИ за рядом исключений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издательство «Фёст Хэнд» обязали заплатить 10 тыс. рублей за размещение фотографии памятника в путеводителе. Решение вынес свердловский Арбитражный суд.

Истец (УПРАВИС) в своём заявлении требовал выплаты компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Вердикт суда вызвал негативную реакцию общественности.

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