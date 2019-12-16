Ульяновск, , 16:25 — REGNUM В Ульяновской области планируют внести изменения в части компенсации расходов за ремонт жилья детям-сиротам. Если сейчас у них есть возможность получить бюджетные средства за самостоятельный ремонт квартиры, то в новой редакции предусмотрено выделение средств за найм строительных бригад. Власти ссылаются на то, что были случаи, когда цены на приобретённые материалы не соответствовали средним сметным ценам и нормативам. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Законодательное собрание региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения планируется внести в закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ремонта жилья. Согласно действующей редакции, данной категории выделяются бюджетные средства на проведение ремонта.

«Законопроектом дополняется новое требование, в соответствии с которым ремонт должен проводиться юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), специализирующимся на ремонте жилых помещений. Вносимое изменение является вынужденной мерой, так как встречались случаи, когда цены на приобретённые лицами из числа детей-сирот строительные материалы не соответствовали средним сметным ценам и сметным нормативам. Также осуществление ремонта самостоятельно снижает качество проведённых работ», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

Региональные власти отмечают исходя из практики, что данная категория льготников не занимается ремонтом жилья самостоятельно, а нанимают предпринимателей — за последние три года таким образом было отремонтировано 45 жилых помещений.

«Самостоятельное проведение ремонта детьми-сиротами является невостребованным», — отмечается в документе.

Согласно проекту, дети-сироты могут самостоятельно выбрать юридическое лицо или индивидуального предпринимателя в качестве «исполнителя ремонтных работ в зависимости от возможностей и потребностей».