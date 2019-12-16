Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Женщину, которая в пьяном угаре грозилась сбросить с пятого этажа свою двухлетнюю дочь, привлекут к уголовной ответственности по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, в субботу 14 декабря жители Караваевской улицы в Невском районе Петербурга стали свидетелями неадекватного поведения 39-летней местной длительны. Женщина с криками сначала выбросила из окна квартиры на пятом этаже личные вещие, а затем начала угрожать скинуть двухлетнюю дочь, которую выставила на улицу, держа ребёнка на вытянутых руках.

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Очевидцы вызвали наряд полиции, которые изъяли девочку и ее 12-летнего брата, а женщину задержали. В тот же день женщина была помещена в психиатрическую больницу, а ее дети в специальное детское медицинское учреждение.

Органы СКР по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина начали проверку.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — сообщили 16 декабря в ГСУ СКР по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемая злоупотребляла спиртными напитками, не заботилась о здоровье своих детей, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, дочь и сын не получали полноценного и своевременного питания. Расследование уголовного дела продолжается.

«Кроме того, проводится доследственная проверка о наличии возможной халатности в действиях должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за указанной семьей», — подчеркнули в управлении.

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