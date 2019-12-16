Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM Власти Ростовской области обещают избавить жителей шести городов от свалок. До 2024 года будут ликвидированы все выявленные на Дону на 1 января 2018 года «мусорные» очаги. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 16 декабря.

«При реализации всех мероприятий к 2024 году планируется восстановить, в том числе рекультивировать, 89,1 га общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде. Тем самым улучшится качество жизни более 600 тыс. человек», — сказал глава ведомства Андрей Майер.

Уточняется, что очистить от мусорных свалок власти обещают Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Красный Сулин и Цимлянск.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2019 года на Дону было выявлено 345 навалов мусора. Наиболее загрязненными оказались Таганрог (145 очагов) и Ростов-на-Дону (123 очага). Также в число «замусоренных» территорий вошли Каменск-Шахтинский, Гуково, Азов и Новочеркасск.