Грозный, , 16:16 — REGNUM В Чечне планируется сделать всесезонным катание на горнолыжных трассах курорта «Ведучи». В настоящее время для этого идет установка специального покрытия для катания на горных лыжах в любое время года, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева, специальное покрытие произведено в Италии по самой передовой технологии.

«Это будет едва ли не самая большая зона с подобным покрытием — около километра — и возможностью кататься круглогодично», — приводит слова гендиректора пресс-службе главы республики.

Тимижев считает, что вместе с канаткой между южным и северным склоном, которая уже возводится, новое покрытие для круглогодичного катания выведет «Ведучи» на новый уровень развития.