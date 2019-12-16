Кизилюрт, Дагестан, , 16:18 — REGNUM Благоустроенный сквер на площади Героев торжественно открыли в дагестанском городе Кизилюрте. Общественную территорию обновили в рамках реализации проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда», сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что новый сквер облагорожен новыми скамьями и урнами, установлены фонарные столбы, а вся территория выложена цветной тротуарной плитой. Специалисты также посадили деревья и цветочные кусты, для которых предусмотрели поливочную систему. Памятник героям Великой Отечественной войны оснащен вечерней подсветкой по всему периметру.

Кроме того, рабочие предусмотрели здесь же систему для слива сточных вод, поскольку прежде после обильных осадков площадь зачастую подтапливалась из-за засора ранее установленных шамбо. Общая стоимость работ превысила 3 млн рублей.

«Для еще одной облагороженной городской территории начинается новая жизнь, где жители и гости Кизилюрта традиционно будут отмечать самые значимые исторические календарные даты и праздники», — сказано в сообщении.

В рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда» в этот же день в Кизилюрте также были введены в строй пешеходная прогулочная аллея по улице Малагусейнова и сквер-аллея Славы по улице Гагарина.