Москва, , 16:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил срок лицензирования медицинских учреждений Крыма до 2021 года. 16 декабря президент подписал соответствующие изменения в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», сообщается на официальном портале правовой информации.

«В пункте 1 части 3 слова «не позднее 1 января 2020 года» заменить словами «не позднее 1 января 2021 года», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, срок лицензирования медучреждений крымского полуострова уже несколько раз законодательно продлевали. В декабре 2019 года Госдума РФ приняла законопроект, который продлевает полномочия правительства РФ по определению срока, в течение которого в Крыму и Севастополе допускается осуществление соответствующего вида деятельности без получения лицензии, ещё на год, то есть до 1 января 2021 года, но не распространяет это правило на новые медучреждения.

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