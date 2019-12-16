Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM Родители ростовских школьников требуют восстановить работу лицея №20 имени Виктора Поляничко. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции, передаёт ИА REGNUM.

«С 2018 года лицей №20 остановил свою работу. Все дети распределены по другим образовательным учреждениям, что значительно затрудняет жизнь школьникам и их родителям», — обратился к властям горожанин с помощью сервиса «Активный ростовчанин».

По информации, которой располагают родители учеников, в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева в ближайшее время будет направлено обращение о рассмотрении возможности софинансирования строительства нового общеобразовательного учреждения. Возвести объект планируется в период с 2020 по 2022 год.