Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 16:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появится первая на Северном Кавказе вотчина Деда Мороза. Она будет открыта на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз», сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Торжественная церемония открытия метеостанции состоится 25 декабря. На южном склоне курорта, на высоте 2240 метров над уровнем моря, будут работать образовательные интерактивные программы для детей. На них будут изучаться основы климатологии и механизмы погодных явлений. Дети получат объяснения смене времен года и изменению температуры воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, горнолыжный курорт «Архыз» в анчале декабря 2019 года открыл свой седьмой зимний сезон. В новом сезоне гостей ждет ряд новинок, в частности, тюбинг-центр, сноу-парк и площадка для уличной гимнастики, запуск бесплатного шаттла, открытие детской комнаты,

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