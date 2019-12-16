Москва, , 16:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий возможность перехода на электронные трудовые книжки с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие изменения будут внесены в ТК РФ, КоАП и ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Согласно документу, работник сможет получить сведения из трудовой книжки в бумажной или электронной форме на последнем месте работы, в МФЦ или в Пенсионном фонде, а также через Единый портал госуслуг. В случае обнаружения неверной или недостоверной информации на информресурсах ПФР, работодатель по заявлению работника обязан исправить либо дополнить информацию.