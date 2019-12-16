Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновской области планируют закрепить законодательно память о выдающихся личностях и знаменательных событиях. Соответствующий законопроект об увековечивании известных земляков и значимых событий вынесен на рассмотрение Законодательного собрания региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект разработан для комплексного подхода к решению вопроса об увековечении памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, а также знаменательных событий. Он регулирует порядок и формы увековечения, содержания и сохранения мемориальных досок и памятных знаков, финансовые обязательства.

Региональные власти отмечают, что в Ульяновской области «давно проводится работа по увековечению памяти» выдающихся личностей и знаменательных событий. В частности, ежегодно историко-архивной комиссией рассматриваются представления организаций в части занесения выдающихся деятелей в галерею знаменитых земляков, которые внесли значимый вклад в развитие региона и прославили область его. В настоящее время в галере представлены 84 выдающихся земляка.

Кроме того, имена выдающихся деятелей присвоены ряду театров, музеев, библиотек, учреждаются в их память специальные премии — к примеру, историкам присваивается премия имени Сергея Сытина, поэтам — имени Николая Благова, литераторам — имени Николая Гончарова, художникам — имени Аркадия Пластова.