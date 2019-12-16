Тверь, , 15:54 — REGNUM В восемь раз выросли объёмы дорожного ремонта и строительства в Тверской области в 2019 году по сравнению с 2015 годом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 16 декабря. Так, если в 2015 году было отремонтировано 67 км дорог, то в текущем году в порядок привели 555 км дорог, а всего за четыре года в программу ремонта вошло 1460 км участков региональных и местных трасс.

«В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 км дорог. Новые возможности для нашего региона открыл национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В раках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение шести лет планируется отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери. Работы первого года нацпроекта завершены на всех объектах: в нормативное состояние приведено 104 км региональных автодорог. Так, в 2019 году отремонтировано 30 км автодороги Осташков — Селижарово — Ржев и Торжок — Осташков и 25 км дороги Осташков — Селижарово — Ржев. Первая является ключевым туристическим маршрутом, вторая обеспечивает связь северо-западных районов тверского региона с федеральной трассой Москва — Рига. Также отремонтирован 25-километровый участок дороги Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, который обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в соседнюю Вологодскую область. В минувшем году привели в порядок 24 км автодороги Красномайский — Фирово, единственной дороги, которая связывает посёлок Фирово с другими населёнными пунктами. В Твери в рамках нацпроекта привели в порядок 27 объектов протяжённостью 35 км.

На 2020 год в рамках нацпроекта планируется ремонт более 150 км региональных дорог и около 62 км улично-дорожной сети Твери.

Общий объём дорожного фонда региона в 2019 году составил более 10,9 млрд рублей. Из них почти 2,8 млрд рублей было направлено в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ. Также впервые в этом году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на повышение безопасности дорожного движения. В ближайшие три года планируется не снижать объемы дорожных работ.