Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Екатеринбургские общественники начинают кампанию за сохранение сада Вайнера, который переживёт трансформацию из-за строительства нового зала Свердловской филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга».

Активисты выразили озабоченность тем, что в рамках проекта часть сада займёт новое здание.

Кроме того, в рамках проекта планируется существенно изменить сад Вайнера, его часть займет здание — часть будет переделана под единую архитектурную концепцию с филармонией. Между тем, сквер имеет свою богатую историю.

«Знает ли бюро Захи Хадид об истории чада Вайнера и Общественного собрания Екатеринбурга?» — задались вопросом в «Парках и скверах».

В сообществе для начала планируют «призвать все заинтересованные стороны к диалогу».

Как сообщало ИА REGNUM, xасть сада попадёт под застройку, другую часть благоустроят в рамках строительства зала. Несмотря на уменьшение площади, объем зелёных насаждений не уменьшится, уверяют власти.

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