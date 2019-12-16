Москва, , 15:56 — REGNUM В центре Москвы был задержан подозреваемый в угоне каршерингового автомобиля и езде в пьяном виде. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали 23-летнего приезжего мужчину по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством стоимостью более 1,8 миллиона рублей.

Предыдущий пользователь каршерингового сервиса не запер дверь автомобиля, чем и воспользовался злоумышленник. Позже он выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с двумя другими автомобилями. В этот момент рядом как раз проезжал автомобиль ДПС.

Водителя задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Мужчину задержали на 10 суток.

Также возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.