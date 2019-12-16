Ташкент, , 15:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил агентству информации и массовых коммуникаций республики проработать вопрос об отмене лишения свободы за клевету и оскорбления, сообщил 16 декабря директор агентства Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства подписал постановление, направленное на усиление системы защиты журналистов от незаконных действий госорганов. Агентству также поручено подготовить проект решения Верховного суда об участи журналистов в открытых судебных процессах.

Кроме того, Мирзиёев поручил повысить открытость всех государственных органов и активизировать их взаимодействие с представителями СМИ.

Напомним, 22 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросу обеспечения населения жильем заявил, что некоторые руководители при взаимодействии с народом и прессой забывают культуру общения.

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