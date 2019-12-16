Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области обещает взять на контроль проблемы вывоза мусора в регионе. Для этого необходимо оставить заявку в диспетчерской службе ведомства. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Власти уточняют, что во всех муниципалитетах организована работа штабов по организации работы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В круглосуточном режиме работают телефоны «горячих линий».

«Все поступившие вопросы находятся на контроле министерства ЖКХ до их окончательного решения», — уточнили в региональном минЖКХ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жители Ростова-на-Дону жалуются на несвоевременный вывоз мусора в социальных сетях. По словам некоторых горожан, управляющая компания исправить ситуацию не торопится.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусор летает по всему двору» — ростовчане жалуются на антисанитарию