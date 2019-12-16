Москва, , 15:44 — REGNUM Десять лет проведёт в исправительной колонии бывший директор департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максим Куксин, признанный виновным в коррупции. Такое решение вынес 16 декабря Кузьминский районный суд Москвы, передаёт «Москва 24».

Суд признал Куксина виновным в получении взятки в размере почти 12 млн рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Куксин был арестован в июле 2018 года.

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